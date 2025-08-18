Scaloni dio la prelista de convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Selección argentina disputará los partidos finales previo al mundial de Estados Unidos, México y Canadá: recibirá a Venezuela en el Monumental y visitará a Ecuador.

Con el regreso de Lionel Messi, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocador para los choques frente a Venezuela y Ecuador en lo que será la última doble fecha de la Eliminatorias previa al Mundial 2026.

Con la buena noticia de la citación del capitán de la Selección luego de haber estado ausente en los últimos dos partidos con la Albiceleste por una lesión en Inter Miami, Scaloni dio la gran sorpresa con la primera citación de José Manuel López, delantero del Palmeiras, con la inclusión de Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City), Valentín Carboni (Genoa) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

El combinado campeón del mundo, disputará las jornadas 17 y 18 frente a la Vinotinto el próximo 4 de septiembre en el Monumental desde 20:30, mientras que la despedida de las Eliminatorias a lo que será la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, será en condición de visitante frente a los ecuatorianos el 9 de septiembre desde las 20.