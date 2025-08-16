Moto3: histórica pole del argentino Valentin Perrone

Valentín Perrone se anotó su primera pole position mundialista en la clasificación del GP de Austria, fecha 13 de su temporada debut en el Mundial de Moto3. Solo esa frase sirve para marcar el logro del jovencito piloto argentino, quien no paró de crecer en cada carrera durante el año. Después de las tres primeras competencias en las que no pudo llegar a la bandera de cuadros, el piloto del equipo Tech3 enhebró citas en fila finalizadas en zona de puntos y, al volver de las vacaciones del verano boreal, dio un golpe arriba d ela mesa al quedarse con la pole.

Perrone había tenido un gran viernes, en el que ya se había anotado en la lista de candidatos a ganar la clasificación después de ser segundo en las dos salidas a pista que tuvo la clase menor del Mundial. El sábado a la mañana, bien temprano en Spielberg, mantuvo el nivel al ser tercero en el segundo entrenamiento libre. Y al llegar la qualy, exprimió lo mejor. Fue tercero en su primer intento, que no pudo mejorar antes de irse a boxes. Al volver a pista estaba ubicado quinto, cerró un giro agarrando rueda en Álvaro Carpe para ser tercero. Pero quedaba lo mejor.

Al piloto de KTM le quedaba un solo intento, y lo hizo perfecto. Sus parciales eran rojos, salvo el penúltimo, parecía que se le escurriría la pole. Pero hizo de forma brillante la última curva y bajó todos los tiempos. Y… A cortar clavos. Porque Máximo Quiles, el gurrumín español que es apadrinado por los hermanos Márquez, venía bajando todo. Pero cuando le quedaba la parte final del trazado, dirección de carrera informó que le cancelaban el giro por exceder los límites de pista. Ahí sí, pole confirmada para Perrone y volver a poner a un argentino en el primer cajón de partida de una carrera del Mundial de motociclismo después de cuatro años, desde que Gabriel Rodrigo lo hiciera en el GP de Cataluña de 2021.

“Es increíble estar en pole por primera vez, es un gran trabajo del equipo. Ayer posición dos, hoy fui tres a la mañana y ahora, uno. Ojalá mañana (por este domingo) podamos repetir el primer puesto. Tengo buen ritmo, será un grupo de pelea entre seis o siete pilotos, trataré de dar el máximo”, dijo Perrone, quien mostró una alegría mesurada en el festejo, muestra de que no se conforma con esto y quiere ir por su primer éxito en el Mundial. Sebastián Porto, en el GP de Países Bajos de 2005, fue el último en hacer sonar el himno argentino en una carrera mundialista.

Este domingo, el desafío de Perrone tendrá 20 vueltas y, como bien él mismo lo dijo, una serie de rivales muy fuertes que tratarán de quedarse con ese primer puesto que tendrá de entrada. Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka completarán la primera fila. Pero no se puede descartar a Quiles, quien desde el quinto puesto será candidato. En tanto, José Antonio Rueda, el líder del torneo, apenas fue octavo, pero siempre suele avanzar.