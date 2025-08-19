La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Javier Milei por su ataque en redes

El juez federal Alberto Recondo desestimó la presentación de la madre del joven activista con autismo, al considerar que la publicación no fue un acto estatal por parte del mandatario.

El Juzgado Federal N° 4, a cargo de Alberto Recondo, rechazó el amparo impulsado por Marlene Florencia Spesso en representación de su hijo, Ian Moche, el niño de 12 años con autismo, contra el presidente Javier Milei. La demanda se originó por un reposteo desde la cuenta personal del mandatario en la red social X, en el que el mandatario criticaba al periodista Paulino Rodrigues y compartía un mensaje de un tercero que vinculaba al menor con una supuesta “operación kirchnerista”.

Recondo resolvió que la publicación no constituía un acto estatal y que tampoco configuraba un agravio directo contra el niño. En su fallo sostuvo que ordenar la eliminación del posteo sería una forma de censura previa prohibida por la Constitución y por tratados internacionales.

El juez señaló que la cuenta @JMilei no es un canal oficial, sino personal, y citó jurisprudencia que ratifica que los funcionarios conservan su libertad de expresión en ese ámbito. Además, consideró que la crítica estaba dirigida al periodista y no a Moche, y que el joven, por su exposición mediática y actividad pública, debe aceptar un margen más amplio de debate.

En su resolución, Recondo subrayó que las imágenes difundidas ya eran de dominio público y que la Justicia no puede convertirse en árbitro de disputas mediáticas. También recordó que la protección reforzada de menores no puede desconocer el análisis objetivo de los hechos cuando intervienen en cuestiones de interés público.

Finalmente, impuso las costas del proceso a la madre del menor por su condición de parte vencida y reguló honorarios para los abogados intervinientes.