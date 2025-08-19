El Ministerio de Economía logró renovar casi $3.8 billones

La operación se suma a la estrategia de absorción monetaria tras la suba de encajes del Banco Central.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó que en la última licitación de títulos públicos el Tesoro adjudicó $3.788 billones sobre un total de ofertas que ascendieron a $3.799 billones.

De esta manera, el Gobierno logró refinanciar vencimientos a un costo equivalente al rendimiento de un plazo fijo mayorista más un 1%, lo que en Economía consideran un nivel consistente con los objetivos de la política monetaria.

“Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el Banco Central”, destacó Quirno. El resultado se conoció el mismo día en que se liquidaron $5,8 billones correspondientes al llamado anterior.

En la colocación del miércoles pasado se habían renovado cerca de $9 billones sobre un total de $15 billones, con una diferencia de $2 billones que fue destinada a cumplir con las nuevas normas de encajes bancarios.

En esa línea, el director del Banco Central, Federico Furiase, remarcó que “ningún peso va a la calle”, subrayando que la estrategia oficial apunta a evitar presiones inflacionarias y sostener la estabilidad financiera.