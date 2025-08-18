Día del Niño: Se desplomaron las ventas y el ticket promedio tuvo una caída real del 21,1%

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa advirtió que las ventas minoristas pymes bajaron un 0,3% interanual. "El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo", alertaron.

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que las ventas minoristas pymes disminuyeron un 0,3% interanual, en el marco del Día del Niño.Además, el valor del ticket promedio se desplomó un 21,1%.

En un relevamiento, la CAME alertó por la caída de las ventas minoristas pymes en el Día del Niño y marcó que la actividad comercial no remedió la paralización en las ventas: "Si bien en algunos casos generó cierto movimiento adicional, en términos generales no logró revertir la tendencia de estancamiento observada durante lo que va del mes".

"El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago", agregó la entidad sobre los efectos de los descuentos.

En tal sentido, marcaron la baja en el valor del promedio de compras: "Este resultado se da en un contexto en el que más del 87% de los comercios aplicaron promociones. El ticket promedio alcanzó $33.736 frente a los $31.987 del año anterior, lo que, descontada la inflación, implica una variación real negativa de -21,1%".

En tanto, la CAME advirtió que los productos baratos prevalecieron en las ventas y recordó la baja que se había registrado el último año. "Esto muestra que, aun con una amplia oferta de promociones, predominaron compras de menor valor y regalos más económicos. Vale recordar que en el Día del Niño 2024 las ventas habían caído 14,4%", expresó.

También señalaron las circunstancias en el consumo. "Los datos cualitativos permiten identificar que el comportamiento de las ventas estuvo muy condicionado por factores externos: el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras promociones nacionales influyeron en el flujo de clientes", marcaron.

"Algunos mencionaron que la fecha funcionó como una oportunidad puntual para liquidar productos de temporadas anteriores o con baja rotación, más que como un verdadero impulso de consumo. En esos casos, el Día del Niño fue percibido más como una instancia de reacomodo de stock que como un motor genuino de nuevas ventas", añadieron en esta línea.