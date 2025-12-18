La Justicia autorizó a Cristina Kirchner para salir a la terraza de San José 1111

La Justicia federal habilitó quela expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, acceda diariamente a la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerar ese espacio como una suerte de patio equivalente al que tienen las personas detenidas en cárceles.

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió permitirle permanecer en el sector superior de la propiedad ubicada en San José 1.111, en pleno microcentro porteño, por un máximo de dos horas por día. La exmandataria continúa allí bajo la vigilancia del dispositivo electrónico que controla sus movimientos.

Los jueces sostuvieron que el uso de la terraza cumple con los parámetros fijados por convenios internacionales para quienes se encuentran privados de libertad, y con las prácticas habituales de recreación previstas dentro del sistema penitenciario.

La autorización se integra al régimen de detención domiciliaria ya vigente y será fiscalizada tanto por el servicio de monitoreo como por los funcionarios judiciales encargados del cumplimiento de la condena.

En paralelo, su defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal las limitaciones impuestas a su régimen de visitas en la prisión domiciliaria. La semana próxima se realizará una audiencia en la que el máximo tribunal penal deberá analizar el planteo contra la restricción que fija un tope de tres personas por encuentro, con una duración máxima de dos horas y hasta dos veces por semana.