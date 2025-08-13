La Policía incautó un cargamento ilegal de madera en Anta

Fue en el marco de un control vehicular en ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 109 en el ingreso a Río del Valle. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.

La Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas infraccionó esta mañana a un hombre por transporte ilegal de productos forestales, agravado por la falta de trazabilidad y documentación inválida.

El procedimiento se registró durante un control vehicular implantado en ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 109 en el ingreso a la localidad de Río del Valle, en Anta.

Retuvieron un camión y secuestraron su cargamento, tratándose de madera de las especies afata, cebil, cedro y pacará.

Además, se constató que el vehículo circulaba con una carga que excedía los límites permitidos, motivo por el cual efectivos de Seguridad Vial labraron las actuaciones respectivas.

Intervino la Fiscalía Penal de Las Lajitas y el 2 y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.