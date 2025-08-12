Se investiga el hallazgo de un hombre sin vida tras un incendio en Barrio Castañares

Sucedió durante la madrugada de este domingo en la zona norte de la ciudad, donde se reportó el incendio de una vivienda y se encontró en el interior, a un hombre sin vida.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, en turno, tomó intervención tras el reporte del hallazgo de un hombre de 49 años sin vida, en el interior de una propiedad del Grupo 244 Viviendas del barrio Castañares de la ciudad de Salta, donde se registró un incendio de considerable magnitud.

Se dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor en el lugar y el traslado del cuerpo a efectos de determinar la causa del deceso y su identificación fehaciente.

La fiscal Sodero informó que se pudo determinar que se trataba de uno de los moradores de la vivienda y que su deceso se habría producido por los efectos del fuego, lo que será confirmado por los informes de las diligencias y pericias dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.