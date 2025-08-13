Detuvieron a dos hermanos vinculados al homicidio de Benjamín

Tras una intensa labor desplegada por personal de la Unidad de Investigación UGAP, se produjo la detención de dos jóvenes como sospechosos de haber causado la muerte de un menor de 15 años en la zona sudeste de la ciudad.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, informó que durante la tarde de este martes, se produjo la detención de dos hombres como sospechosos de haber lesionado mortalmente, con un arma blanca, a un adolescente durante la noche del lunes 11 en barrio La Paz, zona sudeste de la ciudad de Salta.

De las primeras tareas investigativas desplegadas, que incluyó relevamiento de testigos, de cámaras públicas y privadas y otras medidas, personal de la Unidad de Investigación UGAP, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, desplegó todos sus recursos humanos y logísticos en procura de dar con el paradero de los dos hombres, quienes fueron individualizados como sospechosos y para quien la fiscal Sodero Calvet solicitó orden de detención.

En las últimas horas, fueron habidos los dos hermanos de 18 y 20 años, en el departamento de Rosario de Lerma, y se les secuestraron sus celulares, mochilas con prendas de vestir que portaban y se les hizo conocer la causa de detención.

La Fiscal señaló que este miércoles, luego del control de legalidad en el Juzgado de Garantías en turno, serán trasladados a sede fiscal, donde serán imputados.