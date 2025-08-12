Se viene un gran Festival Solidario de Danzas y Folclore en la Casona de Castañares

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, acompaña la realización del Festival Solidario de Danzas y Folclore organizado por el grupo de danzas El Triunfo.

La cita será este jueves 14 de agosto, de 16 a 20 horas, en la Casona de Castañares, con entrada libre y gratuita.

Se invita a los asistentes a colaborar con la donación de juguetes, golosinas y ropa en buen estado, que serán entregados durante el festejo por el Día del Niño, previsto para el próximo 29 de agosto en el predio de Av. Bernardo Houssay s/n zona norte.

El público podrá disfrutar de presentaciones de academias de folclore invitadas, que ofrecerán un variado repertorio de danzas tradicionales. Además, el festival contará con shows en vivo de destacados artistas como Carlos Farfán, junto a su charango, y Matías Villagra, quienes aportarán su música al encuentro.

Será la ocasión perfecta para vivir una tarde a puro folclore, música y tradición, en una jornada que une el arte con un noble fin solidario.