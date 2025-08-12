Mataron a un adolescente en un enfrentamiento en Solidaridad

Un incidente violento ha sacudido al Barrio La Paz, donde un joven fue apuñalado y se registran enfrentamientos entre grupos de jóvenes y policías.

El adolescente recibió una herida de arma blanca en el pecho cuando intentaba huir de la fresca. Fue trasladado de urgencia al hospital Papa Francisco, pero lamentablemente no logró sobrevivir debido a la gravedad de la lesión.

"Estaban jugando a la pelota y cayeron lo de la paz. Empezaron a pelear se empezaron a dispersarse y el chico fallecido corrió a su moto hizo 2 metro vino uno y lo bajo de una patada y hay le metieron 2 puñaladas", indicaron testigos.

La policía mantiene un fuerte operativo en el lugar e investiga a los presuntos responsables de este hecho brutal.




