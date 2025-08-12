Todo listo para el partido que Atlético Tucumán y Newell´s jugarán en Salta por la Copa Argentina

El encuentro por los octavos de final se jugará este miércoles, desde las 19.30, en el estadio Martearena. Los detalles se presentaron en una conferencia de prensa.

Los detalles del partido que por los octavos de final de la Copa Argentina se jugará este miércoles en el estadio Martearena fueron presentados en una conferencia de prensa convocada por la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD). El duelo copero entre Atlético Tucumán Vs Newell´s de Rosario comenzará a las 19.30, con el arbitraje de Ariel Penel.

El presidente de la Agencia, Sergio Chibán, agradeció al gobernador Gustavo Saénz por la decisión de traer nuevamente la copa Argentina a la provincia y a Torneos por confiar en Salta para ser escenario del certamen federal y adelantó que “seguiremos gestionando para ser sede en próximas etapas”.

El gerente de Competencias de Torneos, Leonardo Gallego, destacó que las gestiones para que Salta vuelva a ser escenario de un partido de Copa Argentina iniciaron meses atrás. “Ojalá podamos tener más partidos en la provincia, que fue pionera de este certamen”.

Fue el subdirector de Seguridad, el comisario Enrique Carrasco quien brindó detalles de los ingresos de las hinchadas de los decanos y leprosos a la provincia. Por ello se dispuso un control estricto desde la primera etapa que se estableció en Rosario de la Frontera, luego Metán y por último en el kilómetro 11 (exAunor) por donde ingresarán a la ciudad capitalina.

“Aplicaremos el operativo de seguridad desde el ingreso de los hinchas tucumanos y rosarinos; además, acompañaremos y coordinaremos su llegada al estadio Martearena y su regreso también serán escoltados por nuestro equipo”, dijo Carrasco.

Estuvieron presentes la vicepresidente de la APSD, Claudia Vásquez; el administrador del estadio Martearena, Ramiro Schiavonni; el coordinador de los árbitros, Jorge Royano; el vicepresidente y la secretaria de la Liga Salteña de Fútbol, Héctor De Francesco y Blanca Chacon Dorr; y Cristian Burich, por ATFA, entre otros.

Venta de entradas

Las boleterías del estadio Martearena se habilitarán el miércoles 13 de agosto, de 13 a 17 horas.

· Boleterías Norte para las entradas para el sector de Newell´s.

· Boleterías Sur para el sector de Atlético Tucumán.

Precios de Entradas

· Menores: $ 25.000

· Populares: $ 35.000

· Plateas: $ 50.000





La Agencia Provincial Salta Deportes entregará entradas a las personas con discapacidad y acompañantes mañana, de 15 a 17, en las boleterías norte del estadio Martearena. El cupo establecido según la Ley Nacional Nª 7787 es de 450 de acuerdo a la capacidad del estadio Martearena.

Cabe destacar que los mismos deberán presentar la documentación correspondiente:

· CUD (Certificado Único de Discapacidad)

· DNI del titular del CUD

· DNI del acompañante en caso que corresponda.

En caso de no acreditar y cumplir con los requisitos no podrá acceder al beneficio de la Ley Nacional Nª 7787.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación