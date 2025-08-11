Una mujer fue detenida tras ser acusada de matar de un ladrillazo a su beba de 8 meses

La sospechosa intentó escapar, pero fue apresada poco después. El incendio afectó a varias viviendas del barrio.

Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar brutalmente a su hija de ocho meses de vida en la localidad bonaerense de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Según detalló a Crónica una fuente cercana a la investigación, la madre ahorcó y golpeó a la beba con un ladrillo en la cabeza hasta matarla.

Después, incendió la casa ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4270, a solo dos cuadras de un comedor comunitario, en un aparente intento de borrar las pruebas y escapar.

Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron a las casas linderas, generando pánico entre los vecinos de Villa Corina. Tras un intenso trabajo en el lugar, los bomberos lograron controlar el fuego antes de que se extendiera por todo el barrio.

En medio del operativo para apagar el incendio, la policía desplegó un operativo cerrojo en la zona y detuvo a la madre de la víctima, que escapó tras prender fuego la casa.

Ahora, la acusada quedó a disposición de la fiscalía de turno, que investiga el caso.