Desvíos de líneas por la procesión de San Cayetano
SAETA informó a sus usuarios que este domingo, con motivo de la misa y procesión en honor a San Cayetano, se registrarán desvíos y cambios de paradas en las líneas 3A, 4E Y 7 SAN LORENZO, 3 TRONCAL NORTE-OESTE Y 5A.
3A - 4E y 7 SAN LORENZO
HACIA EL CENTRO
• Av. Arenales – Ibazeta – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.
Paradas:
• Av. Savio (Supermercado Día).
• Av. Arenales y Posta de Yatasto.
HACIA EL OESTE
• Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre - Junín – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – Av. Savio – Av. De Los Incas a recorrido habitual.
Paradas:
• Ibazeta altura Alsina.
• 12 de Octubre y Junín.
• 12 de Octubre Posta de Yatasto.
• Av. Arenales Dársena detrás Shell.
3TNO
HACIA EL NORTE
Av. Savio – Av. Perón – Av. Arenales – Pedernera – O’higgins – Rep Siria - Necochea a recorrido habitual.
Paradas:
• Rep. Siria y Ameghino.
• Necochea pasando Ibazeta (3B).
HACIA EL OESTE
Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes – Av. Arenales – Av. Savio a recorrido habitual.
Paradas:
• Ibazeta altura Alsina.
• 12 de Octubre y Junín.
• 12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.
• Av. Arenales Dársena detrás Shell.
5A
HACIA EL CENTRO
• Cnel Suarez – Rivadavia – Pedernera a recorrido habitual.
Parada:
• Cnel Suarez esquina Santiago del Estero.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación