Habrá cortes y desvíos durante el operativo de tránsito por la procesión a San Cayetano

Hoy a partir de las 14, la Municipalidad pondrá en marcha el despliegue de seguridad vial en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad. Habrá 24 cortes en total.

La Municipalidad de Salta prepara un operativo especial de Tránsito por la procesión a San Cayetano, que se llevará a cabo el domingo 10 de agosto.

A partir de las 14 se pondrá en marcha el dispositivo en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad.

El recorrido será el siguiente:

Inicio procesión: sale por Luis Güemes (templete) luego en contramano por avenida Perón hacia el este- Avenida Entre Ríos- República de Siria-Leguizamón-Coronel Suárez-Predio Plaza España. Luego de la misa en el lugar la imagen retorna por Coronel Suárez- Guerra Gaucha en contramano- Luis Güemes hasta el templete.

Serán un total de 24 cortes, a partir de las 14, con desvíos vehiculares que se implementarán para el recorrido de la procesión y serán los siguientes:

1-Coronel Suárez y Santiago del Estero

2-Junín y Santiago del Estero

3-Leguizamón y Maipú

4-Pasaje Abreu y Maipú

5-Avenida Entre Ríos e Ibazeta

6-Avenida Entre Ríos y Maipú

7-Alsina y Junín

8-República de Siria y Alsina

9- Rotonda colegio San Pablo

10-Pedernera y Alsina

11-Coronel Suárez y Alsina

12-Necochea y Pedernera

13-Necochea y Coronel Suárez

14-Necochea y Luis Patrón Costas

15-Necochea y Avenida Circunvalación Juan XXIII

16-Avenida Perón y Dr. Luis Güemes

17-Avenida Guerra Gaucha y Dr. Luis Güemes

18- Avenida Circunvalación Juan XXIII y Avenida Guerra Gaucha

19-Dr. Luis Güemes y Luis Burela

20-Luis Burela y Avenida Belgrano

21- Avenida Circunvalación Juan XXIII y Avenida Belgrano

22-Dr. Luis Güemes y Avenida Belgrano

23-Ricardo Durán y Azopardo

24-Dr. Luis Güemes y S/nombre

Los cortes y desvíos se extenderán hasta la finalización de la ceremonia religiosa y total desconcentración de los asistentes por lo que se recomienda utilizar vías alternativas y atender las indicaciones del personal uniformado.