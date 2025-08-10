Habrá cortes y desvíos durante el operativo de tránsito por la procesión a San Cayetano
La Municipalidad de Salta prepara un operativo especial de Tránsito por la procesión a San Cayetano, que se llevará a cabo el domingo 10 de agosto.
A partir de las 14 se pondrá en marcha el dispositivo en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad.
El recorrido será el siguiente:
Inicio procesión: sale por Luis Güemes (templete) luego en contramano por avenida Perón hacia el este- Avenida Entre Ríos- República de Siria-Leguizamón-Coronel Suárez-Predio Plaza España. Luego de la misa en el lugar la imagen retorna por Coronel Suárez- Guerra Gaucha en contramano- Luis Güemes hasta el templete.
Serán un total de 24 cortes, a partir de las 14, con desvíos vehiculares que se implementarán para el recorrido de la procesión y serán los siguientes:
1-Coronel Suárez y Santiago del Estero
2-Junín y Santiago del Estero
3-Leguizamón y Maipú
4-Pasaje Abreu y Maipú
5-Avenida Entre Ríos e Ibazeta
6-Avenida Entre Ríos y Maipú
7-Alsina y Junín
8-República de Siria y Alsina
9- Rotonda colegio San Pablo
10-Pedernera y Alsina
11-Coronel Suárez y Alsina
12-Necochea y Pedernera
13-Necochea y Coronel Suárez
14-Necochea y Luis Patrón Costas
15-Necochea y Avenida Circunvalación Juan XXIII
16-Avenida Perón y Dr. Luis Güemes
17-Avenida Guerra Gaucha y Dr. Luis Güemes
18- Avenida Circunvalación Juan XXIII y Avenida Guerra Gaucha
19-Dr. Luis Güemes y Luis Burela
20-Luis Burela y Avenida Belgrano
21- Avenida Circunvalación Juan XXIII y Avenida Belgrano
22-Dr. Luis Güemes y Avenida Belgrano
23-Ricardo Durán y Azopardo
24-Dr. Luis Güemes y S/nombre
Los cortes y desvíos se extenderán hasta la finalización de la ceremonia religiosa y total desconcentración de los asistentes por lo que se recomienda utilizar vías alternativas y atender las indicaciones del personal uniformado.