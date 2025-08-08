Pintaron sendas peatonales en la avenida Sarmiento

Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad continúa con el Plan Integral de Señalética en la ciudad. El objetivo es garantizar la seguridad de los peatones y conductores.

Con el objetivo de garantizar la seguridad para los peatones y conductores, la Municipalidad, a través de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y Obras Públicas, continúa con el Plan Integral de Señalética en calles de la ciudad.

En esta ocasión, se pintaron sendas peatonales en la Av. Sarmiento. Cabe destacar que las tareas de pintura se realizaron luego de los trabajos de repavimentación que se hicieron sobre dicha avenida.

Cabe aclarar que estas acciones son pedidos del intendente Emiliano Durand, que atendió la solicitud de los vecinos de la zona, quienes querían que se ejecute este tipo de trabajo que, además de mejorar la circulación, brindará más seguridad a transeúntes y automovilistas.

«El trabajo de señalización horizontal, como las sendas peatonales, es crucial porque mejora la seguridad vial, reduce accidentes y promueve una circulación ordenada», explicó Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Desde el área remarcaron que estos trabajos seguirán en diferentes sectores del municipio, ya que permiten una mejor visualización.