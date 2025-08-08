Habrá vacunación antirrábica en Don Santiago, El Círculo 1 y Scalabrini Ortiz
El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona este que, entre el lunes 11 y el viernes 15 de agosto, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en los barrios Don Santiago, El Círculo 1 y Scalabrini Ortiz.
La atención en los puntos designados será de 9 a 12:30, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada. Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Lunes 11
DON SANTIAGO
Hs 9:30 a 12:00 hs
MC L1 (Forrajería Gallo, Despensa Verónica)
Martes 12
CÍRCULO 1
9:30 a 12:30 hs
MJ L1 (Despensa Wilson)
Miércoles 13
DON SANTIAGO
Espacio Verde sobre Avda. Ángel Vargas esq. Mauritania (Manz J)
Jueves 14
SCALABRINI ORTIZ
9:30 a 12:30 hs
Avda. Mar de Java esq. Scalabrini Ortiz
(Plaza Scalabrini Ortiz)