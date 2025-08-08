Habrá vacunación antirrábica en Don Santiago, El Círculo 1 y Scalabrini Ortiz

El operativo será la próxima semana de 9.30 a 12 hs. El servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada. Se recomienda llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir inconvenientes.

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona este que, entre el lunes 11 y el viernes 15 de agosto, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en los barrios Don Santiago, El Círculo 1 y Scalabrini Ortiz.

La atención en los puntos designados será de 9 a 12:30, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada. Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.

El cronograma es el siguiente:

Lunes 11

DON SANTIAGO

Hs 9:30 a 12:00 hs

MC L1 (Forrajería Gallo, Despensa Verónica)

Martes 12

CÍRCULO 1

9:30 a 12:30 hs

MJ L1 (Despensa Wilson)

Miércoles 13

DON SANTIAGO

Espacio Verde sobre Avda. Ángel Vargas esq. Mauritania (Manz J)

Jueves 14

SCALABRINI ORTIZ

9:30 a 12:30 hs

Avda. Mar de Java esq. Scalabrini Ortiz

(Plaza Scalabrini Ortiz)