Brindarán una capacitación sobre cómo vender en Mercado Libre

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, ofrece una capacitación gratuita sobre cómo vender en Mercado Libre. Será el próximo lunes 11, de 17 a 19, en Independencia 910.

La formación estará a cargo de María Agustina Rosado Montalbetti, especialista en e-commerce, quien compartirá estrategias y recomendaciones para iniciar o mejorar las ventas en una de las plataformas de comercio más importantes del mundo.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de WhatsApp al número 3872158121.

De esta manera, el municipio continúa acompañando a los emprendedores locales con herramientas útiles para que potencien sus proyectos a partir de formaciones gratuitas.