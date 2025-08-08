Vecinos de El Carmen destacaron las nuevas obras de conexión cloacal

Los trabajos brindarán una mejor calidad de vida ya que las aguas grises dejarán de ser vertidas tanto en los pozos ciegos como en las calles. Las obras se desarrollan en la calle Luis Güemes al 600, aledaña al canal Juan XXIII.

La Municipalidad, junto a la empresa Aguas del Norte, continúa trabajando en la instalación de cloacas en un sector de Ampliación El Carmen, barrio ubicado en la zona oeste baja de la ciudad, colindante al canal pluvial Juan XXIII.

Roque López, presidente del centro vecinal, manifestó que “estamos muy contentos porque estamos viendo que se está haciendo realidad un pedido de más de 30 años; y que gracias al compromiso de la palabra del intendente Emiliano Durand, hoy ya se está realizando esta obra muy importante para el barrio”.

Olga Segovia, vecina, expresó que “era un anhelo de hace muchos años, vine cuando empezó a conformarse el barrio con sus primeras casas y si bien de a poco fueron llegando las obras muchas otras quedaron postergadas, como por ejemplo esta, la de la red domiciliaria de cloaca”.

Elena Yolanda Guantay, vecina, dijo que “nuestra descendencia podrá ver los frutos de nuestros pedidos para el crecimiento y mejora del barrio; estamos muy felices porque ahora tendremos una mejor calidad de vida; y ojalá que próximamente podamos contar con cordón cuneta y asfalto, obras que no podían hacerse hasta que no estén instaladas las cañerías”.

Los trabajos se están ejecutando en la calle Luis Güemes al 600, aledaña al canal Juan XXIII. Una vez finalizada la obra, la misma logrará captar toda el agua domiciliaria de dicha barriada.