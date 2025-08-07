La XV Feria del Libro Salta ya tiene fecha confirmada

Como todos los años, la Secretaría de Cultura abre la convocatoria para participar de la venta de libros y de las actividades que se desarrollarán del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural.

En el 2025 la Feria del Libro de Salta celebra 15 años. A lo largo de ese tiempo se consolidó como un evento central para la industria editorial de Salta y el NOA. Solo en la última edición, asistieron más de 40 mil personas en cinco días.

Como todos los años, la Secretaría de Cultura abre la convocatoria para participar de la venta de libros y de las actividades que se desarrollarán del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural. Es así que la Feria del Libro es fruto de la construcción social colectiva apoyada en la gran riqueza y diversidad cultural de la Provincia de Salta.

Ambas convocatorias estarán abiertas desde el 11 al 25 de agosto inclusive. Los reglamentos correspondientes incluyen el enlace al formulario online. Las postulaciones deberán realizarse teniendo en cuenta las condiciones establecidas en dichos reglamentos. No se recibirán postulaciones una vez cerrados los formularios de inscripción, sin excepción.

La presente invitación se extiende a Municipios de toda la Provincia de Salta, Provincias del Norte Grande, editoriales, escritores/as y artistas de todo el país.

Convocatoria para venta de libros

Dirigida a editoriales, librerías, autores/as independientes e instituciones dedicadas a la promoción y comercialización de libros. Las postulaciones deberán ajustarse al reglamento vigente. Quienes resulten seleccionados accederán a un espacio sin cargo en el predio de la Feria del Libro del 8 al 12 de octubre de 2025.

Reglamento para venta de libros

Convocatoria para actividades

Podrán postular escritores/as, editores/as, gestores/as culturales así como artistas en general para proponer actividades que integren la programación de la XV Feria del Libro de Salta. Las propuestas deberán estar vinculadas al universo del libro y la lectura, como presentaciones de libros, charlas/conferencias, talleres o actuaciones escénicas. El Comité organizador de la Feria del Libro seleccionará las propuestas de acuerdo a la pertinencia y disponibilidad de espacios y horarios, según el reglamento de la Feria.

Reglamento para actividades

Ambas convocatorias entrarán en vigencia a partir del 11 de agosto. Para mayor información comunicate con el equipo de la Subsecretaría de Gestión Cultural a través del [email protected] o al (0387) 4318182 o 3874 14-7379