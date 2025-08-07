En Salta suman 26 los casos de hidatidosis

Se trata de una enfermedad parasitaria transmitida por perros que afecta principalmente al hígado y los pulmones de las personas. El 46% de los casos se registraron en los departamentos Rivadavia y Capital. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 30, comprendida entre el 20 y el 26 de julio.

Enfermedades zoonóticas

Se han notificado dos nuevos casos de hidatidosis, en el departamento Capital, durante la última semana epidemiológica. El acumulado en 2025 es de 26 casos.

Del total de confirmados, 6 se registraron en Rivadavia, 2 en Cachi, 4 en San Martín, 1 en La Poma, 1 en Orán, 6 en Capital, 3 en General Güemes, 1 en Rosario de Lerma, 1 en Cafayate y 1 en Molinos. El 46% de los casos está distribuido en los departamentos Rivadavia y Capital.

La hidatidosis es una enfermedad causada por el parásito Echinococcus granulosus, transmitido por los perros a través de sus heces. Los huevos del parásito contaminan el agua, el pasto y otros objetos.

La infección ocurre cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas, especialmente en niños, a través de actividades como besar o dejarse lamer por el perro, consumir verduras o agua contaminada, entre otras.

Las personas enfermas desarrollan quistes en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar a otros lugares del cuerpo. Los pacientes con quistes hidatídicos pueden no tener síntomas hasta que aumenta el tamaño y aparece sintomatología.

Se notificaron, además:

Hubo un caso de araneismo. Acumulado: 9 casos

Se han notificado cuatro picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 320 casos.

Se han notificado 24 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 10 en Capital, 9 en San Martín y 5 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 485 casos.

No hubo casos de ofidismo. Acumulado: 53 casos

No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 4 casos

No se registraron casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 65 casos

No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos

No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso

No hubo casos de leptospirosis.

No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos

Hepatitis Virales

No se registraron casos en la SE 30. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 2 en estudio y 36 fueron descartados.

Enfermedades inmunoprevenibles

No se han notificado casos de coqueluche en el año.

Se registraron 2 casos de varicela. El acumulado anual es de 400.

Se han confirmado 4 casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 78 casos.

Se ha notificado un caso de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 21 casos.

No hubo casos de sarampión.

No se han registrado casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 15 casos

No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

Se notificaron dos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 25 casos.

Se ha notificado un caso de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.

No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.

No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos

No se notificaron casos de micosis profunda.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 20.

Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.

Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

Diarrea aguda: se registraron 741 casos en la SE 30. El acumulado de casos es de 34.771

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

Enfermedades Tipo Influenza: 475 casos – Acumulado: 16325

Bronquiolitis en menores de 2 años: 214 casos – Acumulado: 6805

Neumonía: 157 casos – Acumulado: 5914

COVID-19: Hubo 3 nuevos casos - Acumulado: 136

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 96 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación