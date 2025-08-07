Una niña de 8 años que anhela una familia que la adopte

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta lanzó una convocatoria nacional para encontrar una familia para una niña de 8 años.

Esta pequeña, que actualmente reside en un Dispositivo de protección en la Ciudad de Salta, cursa tercer grado de primaria, donde recibe con gran alegría cada una de las propuestas que su maestra trae día a día. Esta niña llena de curiosidad muestra constantemente su preferencia por actividades deportivas como andar en bicicleta, y por actividades artísticas como la pintura y el dibujo, evidenciando su creatividad y energía en cada trazo y movimiento.

Cuenta con un diagnóstico de retraso mental leve, y el acompañamiento a nivel educativo y fonoaudiológico favoreció su inclusión y desempeño en el ámbito escolar. Su deseo más profundo es integrarse a una familia que le brinde el amor y la contención que anhela.

Esta convocatoria es para familias de todo el país interesadas en postularse a ofrecer un entorno seguro y afectivo, que promueva el desarrollo de sus habilidades, favorezca su autonomía progresiva y contribuya a garantizar su desarrollo integral. Si sentis que podés acompañar, contener y facilitar la adecuada integración de esta niña a un nuevo hogar, comunicate con el registro para mayor información o asesoramiento comunicándote al correo electrónico [email protected] o al teléfono 0387–4258026, de lunes a viernes en horario de 8 a 13 hs.