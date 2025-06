Ya se registraron 16 casos de hidatidosis en la provincia

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 22, comprendida entre el 25 y el 31 de mayo.

Enfermedades zoonóticas

Se ha notificado un nuevo caso de hidatidosis en la última semana epidemiológica, correspondiente al departamento San Martín. El acumulado en 2025 es de 16 casos.

Del total de casos confirmados, 5 se registraron en Rivadavia, 3 en San Martín, 2 en Cachi, 2 en Capital, 1 en La Poma, 1 en Orán, 1 en General Güemes y 1 en Rosario de Lerma.

La hidatidosis es una enfermedad causada por el parásito Echinococcus granulosus, transmitido por los perros a través de sus heces. Los huevos del parásito contaminan el agua, el pasto y otros objetos.

La infección ocurre cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas, especialmente en niños, a través de actividades como besar o dejarse lamer por el perro, consumir verduras o agua contaminada, entre otras.

Se notificaron, además:

Hubo un caso de araneismo. Acumulado: 8 casos

Se han notificado 5 picaduras de alacranes, 4 en el departamento Capital y 1 en San Martín. El acumulado, en lo que va del año, es de 295 casos.

Se han notificado 19 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 11 en San Martín, 4 en Capital, 2 en Orán, 1 en Metán y 1 en Rivadavia. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 394 casos.

No hubo casos de ofidismo. Acumulado: 46 casos

No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 3 casos

Se registraron 2 casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 58 casos

No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos

No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso

No hubo casos de leptospirosis.

No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 2 casos



Enfermedades inmunoprevenibles

No se han notificado casos de coqueluche en el año.

Se registraron 7 casos de varicela. El acumulado anual es de 272.

No se han confirmado casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 56 casos.

Se han notificado dos casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 17 casos.

No hubo casos de sarampión.

No se registraron casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 9 casos

No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

Enfermedades Tipo Influenza: 934 casos – Acumulado: 11405

Bronquiolitis en menores de 2 años: 439 casos – Acumulado: 4144

Neumonía: 305 casos – Acumulado: 3924

COVID-19: Hubo tres nuevos casos - Acumulado: 121

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 239 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia de Salta. A la fecha son seis los óbitos por estas patologías.

Hepatitis Virales

No se han registrado casos en la SE 22. El acumulado anual es de 12 positivos, 9 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 5 en el departamento Rivadavia, 4 en San Martín, 2 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 2 en estudio y 30 fueron descartados.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 17.

Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.

Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

Diarrea aguda: se registraron 920 casos en la SE 22. El acumulado de casos es de 28.669.

Dengue

No se confirmaron nuevos casos en la SE 21, acumulando 26 casos desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica. De ellos, 23 corresponden al departamento Capital, 1 a General Güemes y 2 a Orán.

Del total de casos, 18 son autóctonos, 6 registran antecedentes de viaje y 2 fueron diagnosticados por criterio clínico epidemiológico.

Actualmente hay 63 sospechosos con síntomas compatibles de esa arbovirosis; y se han descartado 1082 casos mediante pruebas de laboratorio.

En lo que va del año no se han notificado casos de chikungunya, zika ni fiebre amarilla en la provincia.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

Se notificaron 2 casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 18 casos.

No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 3 casos.

No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.

No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos

No se notificaron casos de micosis profunda.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación