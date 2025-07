Se viene la 1ra edición del "Torneo de Penales de la Ciudad"

Con el objetivo de fomentar la participación deportiva y recreativa de jóvenes y adultos salteños, la Agencia Salta Deporte organiza la 1ra edición del «Torneo de Penales de la Ciudad». La competencia comenzará el 9 de agosto en el Estadio Fray Honorato Pistoia, donde se jugará la primera ronda. Las demás instancias se llevarán a cabo en los entretiempos de los partidos de fútbol profesional, precisamente en los cotejos de Gimnasia y Tiro y Central Norte de local. Un detalle muy importante es que los planteles deberán ser mixtos.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en el Natatorio Juan Domingo Perón, el 1° de Agosto desde las 18 hs hasta completar el cupo de 64 equipos. Cada equipo deberá donar al momento de la inscripción, 10 kg de arroz que serán destinados a comedores comunitarios. La lista debe tener los siguientes datos: nombre del equipo, nombre completo de sus miembros, fecha de nacimiento, número de DNI de cada participante y un número de contacto para información general. El representante del equipo deberá presentar fotocopia de DNI de cada uno de los jugadores al momento de la inscripción. Cada equipo deberá contar con 7 integrantes (1 arquero, 3 titulares y 3 suplentes), donde debe haber al menos 2 mujeres por equipo.

El torneo se disputará en dos etapas: la primera corresponde a una fase eliminatoria de la que participarán los 64 equipos. Los 32 equipos ganadores pasan a la siguiente ronda. La final se llevará a cabo en el Estadio Martearena en donde los equipos se enfrentarán en los cuartos de final hasta definir al campeón. Serán 10 fechas con sistema de eliminación directa.

La presentación del torneo, que se hizo en las canchas de Vélez Sarsfield. “Invitamos a todos los que quieran sumarse. Queríamos aprovechar el gran presente de los clubes salteños para que los ciudadanos puedan competir a estadios llenos. Seguimos con la iniciativa de fomentar el deporte”, dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes. Habrá premios para los tres primeros puestos. El primer lugar se llevará 500 mil pesos, más un juego de camisetas, el segundo un juego de camisetas y el tercero cuatro pelotas de fútbol.

El reglamento será el siguiente:

-Cada equipo deberá estar conformado por 7 integrantes.

-Los equipos deberán ser mixtos (al menos dos mujeres por equipo).

-Los integrantes deberán ser mayores de 18 años.

-Solo participarán aquellos equipos inscriptos.

-La lista de buena fe no podrá ser modificada por ningún motivo. Se respetarán las personas inscriptas en el formulario inicial.

-El torneo será por sistema de eliminación directa.

-Cada equipo pateará 3 penales (ronda), en caso de empate seguirá la serie 1 a 1 pudiendo incluir los suplentes.

-De persistir un empate cumplido el tiempo estipulado de juego (8 minutos), se lanzará la moneda a la suerte.

-El primer penal de cada equipo lo ejecutará una integrante mujer.

-No se repetirán pateadores hasta completar la ronda.

-El arquero/a podrá ser reemplazado en caso de lesión por otro participante.

-Los integrantes deberán presentar su DNI obligatoriamente el día del evento. En caso de no hacerlo el jugador no podrá participar.

-El equipo que no se presente en horario, quedará eliminado directamente.

-Habrá una mesa de disciplina, representada por un tribunal designado por la Agencia Salta Deportes.

-Se sancionarán actitudes antideportivas.

-La organización puede descalificar equipos si estos no cumplen con el presente reglamento y/o reglas de juego limpio.