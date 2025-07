Vuelve a Salta “Cocina Sin Fronteras”, declarado de interés Turístico Municipal

Este viernes 1 de agosto, la ciudad de Salta se prepara para recibir una nueva edición del prestigioso evento gastronómico “Cocina Sin Fronteras”, en la Cima del Cerro San Bernardo.

En esta oportunidad declarado de interés municipal a través de la resolución N.º 035 del Ente de Turismo. El reconocimiento destaca la relevancia del evento como herramienta de desarrollo, promoción cultural y fortalecimiento del turismo sostenible.

Creado por el chef Fernando Rivarola y la sommelier Gabriela Lafuente, propietarios del restaurante El Baqueano, el evento reúne a chefs influyentes del continente para generar espacios de intercambio, reflexión y celebración en torno a la cocina latinoamericana, sus productos y saberes.

Esta edición contará con la participación especial de Álvaro Clavijo (chef de El Chato, Colombia, Top 10 en Latin America’s 50 Best Restaurants) y Camila Fiol (Best Pastry Chef 2024 según Latin America’s 50 Best), quienes ofrecerán experiencias únicas en El Baqueano, ubicado en la Cima del Cerro San Bernardo. Las actividades incluirán menús colaborativos, charlas con productores locales y acciones culturales que unen lo local con lo global.

La declaración oficial destaca que el programa hace especial hincapié en la gastronomía como herramienta social, promoviendo una alimentación saludable, el uso de productos locales y el fortalecimiento del vínculo entre cocineros y comunidades. Además, busca consolidar una gastronomía que deje de ser percibida como un lujo y se reconozca como vehículo de identidad y desarrollo social.

Cocina Sin Fronteras es una plataforma estratégica para posicionar a Salta como destino turístico gastronómico internacional. En un contexto donde los viajeros priorizan experiencias auténticas y sostenibles, este tipo de iniciativas fortalecen la economía local, potencian el turismo de calidad y consolidan la marca Salta en el mapa culinario global.

Las reservas para el evento se pueden realizar ingresando a https://elbaqueano.meitre.com/