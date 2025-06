Lizy Tagliani se presentó en tribunales para enfrentarse con Viviana Canosa tras la denuncia

Este jueves por la mañana, comenzó un nuevo capítulo en el conflicto legal entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, ya que debieron asistir al Tribunal Número 8 de Lomas de Zamora en el marco de la denuncia por calumnias e injurias interpuesta por la humorista, aunque la periodista de El Trece no asistió personalmente, delegando la representación en su abogado.

La conductora expresó su determinación de continuar con el proceso: " Esperaba que venga, igual lo importante era que esté yo para saber que esto sigue hasta el final. Vengo por mi nombre y mi honor porque se hicieron acusaciones muy graves". Además, Lizy Tagliani evitó profundizar en detalles sobre lo ocurrido, señalando: "No voy a hablar de lo que sucedió ahí, esto termina en un juicio oral".

A pesar del impacto inicial que le provocó la denuncia de Viviana Canosa, la conductora de Telefe aseguró sentirse recuperada y fortalecida: " Estoy muy bien, de la adopción no hablo, estoy muy fuerte. Descubrí lo que es no dejarla pasar. No es solamente por mí, es por mi familia. La gente me sigue apoyando, sigo en todos mis trabajos, no he sido cancelada".

Lizy Tagliani fue entrevistada luego de presentarse ante la Justicia

Tagliani también aprovechó para reivindicar su inocencia frente a las acusaciones: "Nunca robé nada y nunca abusé de nadie. Me pregunto siempre por qué dijo algo así, pero las hipótesis prefiero dejármelas para la intimidad. Yo tuve los mejores recuerdos con ella, realmente me sorprendió".

Para cerrar, Lizy manifestó su disposición a colaborar con la Justicia y su deseo de un cara a cara con Canosa: según ella, ese momento sería clave para esclarecer la verdad. El caso continúa su curso, mientras ambas partes preparan sus próximos movimientos legales.