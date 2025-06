Briatore respaldó a Colapinto en la previa del GP de Canadá

En la antesala del Gran Premio de Canadá, Franco Colapinto recibió un fuerte respaldo por parte de Flavio Briatore, flamante asesor deportivo de Alpine, quien se mostró autocrítico con el presente de la escudería y ratificó su apoyo al joven argentino.

“Tanto Pierre como Franco están trabajando arduamente con los ingenieros para impulsar al equipo. Cuentan con todo mi apoyo”, expresó el empresario italiano, que además se hizo cargo de la actualidad del monoplaza: “Es nuestra responsabilidad como equipo brindarles un mejor auto y las herramientas necesarias para luchar”.

Briatore también puso el foco en el rendimiento del coche, desligando a los pilotos de los problemas que afectan al equipo: “Aunque Franco aún se está adaptando, estoy contento con el esfuerzo de ambos pilotos y el equipo para superar una situación difícil. Sin embargo, estoy frustrado por el rendimiento inconsistente del auto, algo que debemos resolver rápidamente”.

Colapinto, que viene de finalizar decimoquinto en Barcelona, disputará su cuarta carrera como titular y llega a Montreal con el objetivo de dar un salto de calidad tras un arranque exigente.

El italiano, además, se mostró motivado por lo que viene y destacó la importancia de sumar puntos para no quedar relegados en el campeonato. Mientras tanto, Alpine continúa sin encontrar reemplazante fijo para Oliver Oakes, el ex jefe de equipo, y Briatore ya recibió negativas de dos pesos pesados del paddock: Christian Horner (Red Bull) y Steve Nielsen (ex FIA).

Por el momento, Julián Rouse seguirá al mando de manera interina, mientras Colapinto y Gasly buscarán cambiar la cara del equipo en uno de los circuitos más desafiantes del calendario.