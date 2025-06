A casi un año de la desaparición de Loan, su abuela dijo: "Para mí, está vivo"

A días de cumplirse un año de la desaparición de Loan Peña, desaparecido el pasado 13 de junio de 2024, cuando fui junto a su padre a la casa de su abuela Catalina a un almuerzo familiar, el próximo viernes se realizará una misa en la localidad 9 de Julio por su aniversario.

Catalina recordó cómo fue el día que recibió a su hijo y nieto, a quien veía por primera vez. “Ahora estoy bien, en un rato no sé, porque de tanto hablar y hablar me hacen llorar. Siento en el alma lo que pasó. ¿Cómo se va a perder esa criatura? No se perdió en mi casa, pero como me vino a verme por primera vez pasó este caso”, señaló la mujer.



El caso fue elevado a Juicio Oral por el Juzgado Federal con sede en Goya, cuya titular, la jueza Cristina Pozzer Penzo tomó la decisión de enviar la causa a la Fiscalía Federal en la ciudad Corrientes. Según adelantó el fiscal federal, Carlos Schaefer, que el debate oral podría realizarse en el segundo semestre de este año.

La abuela del niño que tenía 6 años al momento de su desaparición recordó que ese jueves se hizo una reunión donde su hija, Laudelina, invitó a Daniel “Fierrito” Ramírez, su esposa María Millapi, mientras que su yerno, Antonio Benítez, fue quien convocó a Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez.

“Después de la comida, primero se fue Antonio, y después los llamó al resto para que vayan a caminar al campo. Ramírez le dijo a la mujer de ir y ella primero no quiso porque no conocía, pero fueron igual a mostrarle el camino al monte, el naranjal”, señaló y aseguró: “No sé por qué fueron para allá, porque acá (en su casa) había naranjas”.

A casi un año sin novedades del pequeño, Catalino aseguró en diálogo con Adrián Salonia en La Mañana por C5N, que su nieto “está vivo” y le envió un mensaje a quienes lo tienen: “Espero que el que se lo llevó se arrepienta y lo devuelva”.

Por último, aseguró que no tiene relación con su hija, ni su yerno y apuntó contra el matrimonio como responsables de la desaparición del pequeño. “Laudelina está presa por mentir. Estoy enojada con ella, no tengo ganas de hablar con ella. Benítez tiene algo que ver con la desaparición de Loan”, aseguró y agregó: “Tengo lleno el estómago de todo lo que le quiero decir a Benítez. Tengo mucha bronca”.