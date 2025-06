Dieron a conocer los detalles de pelea que habría distanciado a Lali Espósito y a la China Suárez

Lali Espósito y Eugenia China Suárez han sido muy cercanas por compartir trabajos en las series de Cris Morena. Sin embargo, parece que el tiempo las alejó y en las últimas horas la cantante realizó una confesión que sorprendió a todos, ya que afirmó que ella no se consideraba amiga de la actriz y esto desató diferentes reacciones en las redes sociales.

"No soy amiga de la China... Nos conocemos desde muy niñas, pero hace 10 años que yo no tengo un vínculo cotidiano con ella", reveló Lali. Pero esto no fue todo, ya que además confesó que "me entero de su vida un poco por ustedes (periodistas) y un poco por gente en común que tenemos".

Lo cierto es que las supuestas razones de la "pelea" que habría provocado la ruptura de la amistad que tenían la cantante y la actriz comenzaron a salir de a poco a la luz. Fue la propia Yanina Latorre quien, a través de sus historias de Instagram, contó una situación que ocurrió entre ellas y que involucra de manera indirecta nada más ni nada menos que a Wanda Nara.

"La pelea China y Lali... ¿De dónde viene?", escribió la panelista y conductora de América. Luego, agregó: "Esta fotito fue la última... Lali la reposteó y la nipona (China Suárez) se ofendió", en la imagen que la cantante compartió meses atrás, se encontraba junto a Wanda Nara y esto habría sido el detonante para que la relación de amistad que tenían se corte.

"La nipona se lo reprochó... Lalita dijo: " Te banqué cuando arrancó el Wandagate, te compartí tu tema cuando te lanzaste a cantar. y ahora me venís con esto. Anda a cagar", expresó Yanina Latorre en sus historias respecto a la frase que le habría dicho Lali Espósito a la China Suárez luego del reclamo que le hizo por la foto con Wanda. La panelista de LAM contó además que "la nipona está muy pendiente de Wanda. Si algún conocido sube algo con ella, llama y putea... Los trata de traidores".