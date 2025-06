Jornada de Consejería de Salud Sexual en el CIC de Gauchito Gil

El viernes 13 de junio, de 10 a 12 se realizará una nueva Jornada de “Consejería de Salud Sexual” en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de Gauchito Gil.

La actividad es organizada por la Municipalidad junto al Gobierno de la Provincia. Se busca promocionar la salud y prevención junto al centro de salud Nº 54 y facilitar el acceso de las mujeres a los servicios de salud en su lugar de residencia.

Desde el área indicaron que la atención es por orden de llegada. Y se recomienda a cada mujer que concurra: no estar menstruando, no haber tenido relaciones sexuales hasta 48 horas antes y no estar embarazada.

Para más información dirigirse a Av. Discépolo, entre Fortín Las Juntas. Los colectivos que te acercan al CIC son el: 7C; 2D y el 2 Troncal.