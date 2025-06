La respuesta de los estudiantes de Medicina a Lilia Lemoine

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine causó indignación en gran parte de la sociedad luego de haber criticado a los residentes del Hospital Garrahan que reclaman subas salariales, por "haber estudiado Medicina sabiendo que los médicos están mal". Los estudiantes de la carrera hicieron visible su repudio: "Es ridículo, no tiene sentido ni empatía lo que dice".

El periodista de C5N Bernardo Magnago se acercó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a dialogar con los jóvenes sobre las provocadoras declaraciones de la legisladora. "Estoy totalmente en desacuerdo. Estamos nivelando para abajo. 'Lo que esté mal tenés que dejar de hacerlo porque el problema es tuyo, no lo vamos a arreglar para que los médicos cobren lo que tienen que cobrar'. Médicos que está 15 años formándose para salvar una vida. Hicieron lo mismo con los maestros", sostuvo una estudiante.

"Los médicos deberían ser bien remunerados. Estamos 15 años estudiando para poder salvar una vida, no es un trabajo así nomás. No porque no nos paguen bien, vamos a decir 'bueno, hacemos otra cosa'. Nos queremos dedicar a eso", planteó a su vez uno de sus compañeros.

Otra estudiante señaló que "habría que replantearse por qué los senadores ahora se aumentaron el sueldo a más de $9 millones y los médicos siguen cobrando por debajo de la línea de pobreza". "Uno nace con una vocación. Si yo no me veo haciendo otra cosa, no me serviría otra carrera. Hay muchas carreras mal pagas", añadió otra.

"Es muy difícil dejar de hacer algo que te gusta, más los pediatras que tienen una vocación tremenda. El Garrahan es top de Latinoamérica, que te paguen poco y tener que dejarlo es un dilema entre no poder vivir porque no alcanza la plata y dejar lo que me gusta y estudié durante años", aseveró otro alumno de la facultad.

Dos estudiantes de Nutrición también se hicieron eco de los dichos de Lemoine. "Nos quedamos sin médicos así. Es super noble lo que hacen en el Garrahan, atienden a chicos que no pueden ser atendidos en instituciones privadas", planteó una de ellas, mientras que su compañero sentenció: "Me parece ridículo, no tiene sentido ni empatía lo que dice. Los médicos tienen que cobrar suficiente para poder ejercer, no solamente trabajar, vivir dignamente".