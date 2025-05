Mirtha Legrand confesó lo que todos querían saber sobre Wanda Nara y Maradona

Mirtha Legrand no tiene filtros y eso la mantiene vigente. En su última cena, la diva fue contundente contra Wanda Nara, al referirse al tema que la rodea a la empresaria. La conductora se preguntó ¿Cómo llegó la Bad Bitch hasta donde está hoy? Curiosamente, su dilema la llevó a recordar cierta anécdota.

Sin embargo, aquel recuerdo extraído del baúl de los recuerdos, resolvió un rumor que por años se ha mantenido y que, por mucho tiempo, la expareja de Mauro Icardi mantuvo en secreto.

"Una rubiecita que se te acercó a la puerta del hotel Costa Galana en Mar del Plata, vestida muy sencilla y me dice 'Mirtha, invitame a tu programa'", inició el relato la Chiqui, y continuó: "No sé si pasó la noche con Maradona en la suite de al lado y no me dejaron dormir y toda la noche".

"Unos ruidos de muebles que se movían, y yo le digo '¿Pero vos estuviste en la suite de al lado con Maradona y no me dejaron dormir?' No no era yo, bueno era ella", lo que provocó risas en la mesa de la diva.

"Ya quería estar en televisión y es mucho más millonaria que todos nosotros que hemos trabajado toda nuestra vida", cerró tajante Legrand.