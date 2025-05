Lourdes Sánchez fue acusada de haberle sido infiel al "Chato" Prada

De su último viaje a Tulum por motivos de trabajo, Lourdes Sánchez se quedó no solo con fotos y buenos recuerdos, sino también con uno de los rumores más escandalosos relacionado a su vida personal. Según aseguraron periodistas del espectáculo de Buenos Aires, la bailarina le fue infiel a su pareja de hace más de 15 años, el “Chato” Prada.

Fue la panelista Fernanda Iglesias quien dejó caer la bomba en “Puro Show”. Incluso mostró fotos del viaje de Sánchez a México en las que se la ve muy cerca de un empresario. Incluso se habló de una boda que se realizó en Tulum. Pero Sánchez salió a desmentir los rumores y a explicar quién es y qué vínculo tiene con el hombre de las fotos.

Lourdes Sánchez habló del hombre con el que se la relacionó

Apenas empezaron a circular los rumores, Ángel de Brito intentó contactarse con Lourdes, que de inmediato le dio una respuesta. La bailarina decidió aparecer y comparó este episodio con el que circuló cuando aseguraban que su pareja mantenía romances paralelos con modelos. “Qué se yo, se ve que garpa”, dijo juiciosa.

También habló de Ramón Vegas, el hombre con el que se la vinculó sentimentalmente y con el que supuestamente se habría casado en una boda maya. Según ella misma contó, con Vegas mantiene una relación de amistad y también laboral. El empresario español es el dueño de un hotel en el que Sánchez trabajó el año pasado en Tulum.

“Es uno de los socios de un hotel en Tulum que yo fui todo el año pasado a hacer contenidos y promociones con Fabián Parolari. Es una persona con la que me llevo súper bie, tengo una relación casi de amistad. Subí fotos con él y con otras personas, no tengo mucho para ocultar”, contó la bailarina.

Pero no terminó allí, sino que también se vio obligada a dar explicaciones sobre la ceremonia maya. “Allá hacen muchos rituales (...), no solo de casamiento, sino que también para aquellos que ponen un hotel, una casa o se apoderan de un suelo porque le tienen que brindar un homenaje a los mayas”, explicó. Por último, aseguró que si la intención de los periodistas era separarla de Prada, no lo lograrían: “Nosotros nos llevamos demasiado bien y entendemos el juego”.