Cristina Kirchner asistió a un dirigente social del MTE que fue reprimido en el Congreso

La expresidenta Cristina Kirchner asistió al dirigente social Nicolás Caropresi, que integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y fue reprimido por las fuerzas de seguridad durante la marcha de los jubilados al Congreso, en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei. "Está herido, pero fuera de peligro", aclaró Juan Grabois.

"Después de otra represión contra los jubilados y quienes los defienden, trasladaron a Nicolás Caropresi del MTE al Instituto Patria para hacerle las primeras curaciones (...) Estaba la ex presidenta Cristina Kirchner, bajó de su oficina a solidarizarse y participó de las curaciones. Si no fuera parte de la tragedia nacional, sería cine", remarcó el líder de Patria Grande en la red social X.



El referente social detalló el accionar de su compañero durante el ataque de las fuerzas de seguridad a los manifestantes: "Nico puso literalmente el cuerpo para defender a los jubilados, y específicamente al padre Paco, de la golpiza policial. Se comió los gases y los palos. Lo que corresponde a un dirigente popular. Nico no es el único, pero es de los mejores".

En la publicación, Grabois expuso el drama que vive la sociedad como consecuencia del plan motosierra que lleva adelante el Gobierno de La Libertad Avanza: "El problema es que no es ficcion. Es la realidad. Y esta gente nos está llevando a lugares de muy difícil retorno. A nosotros nos toca, cada cual desde su trinchera, dejarlo todo para defender lo que queda de justicia social hasta que se vayan los verdugos del pueblo".