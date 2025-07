Juan Monteverde: "Vamos a construir un gobierno plural para 2027"

El candidato a concejal del peronismo en Rosario, Juan Monteverde, se impuso en las elecciones con el 30,58% de los votos, en el marco de los comicios que se desarrollaron en distintas localidades de la provincia de Santa Fe. En diálogo con C5N, celebró que "la segunda ciudad de nuestro país le haya puesto un freno a las políticas de Javier Milei" y adelantó que buscará conformar un "gobierno plural" de cara a la intendencia en 2027. "Depende de nosotros, los que queremos un mundo mejor, poder llevarlo a la práctica y unirnos para dar la batalla", sostuvo.

"Estoy muy contento, esta es una elección histórica para Rosario porque hace 30 años que la oposición no ganaba una elección, se rompió una hegemonía muy fuerte, se rompió la idea de que hay una sola fuerza política que puede gobernar la ciudad y creo que es también un mensaje de esperanza para toda Argentina, si se quiere. Que la segunda ciudad de nuestro país le haya puesto un freno a las políticas de Milei con un proyecto que tiene unidad y renovación para nosotros es un aporte a la esperanza que muchos están buscando", sostuvo este lunes.

Pese a lo rupturista de su triunfo en los comicios legislativos, consideró que "no fue una sorpresa; venimos trabajando hace mucho tiempo, venimos desde muy abajo, con laburo en todos los barrios de la ciudad, primero en armar nuestro propio partido político, Ciudad Futura, después converger con todos los sectores del peronismo, movimientos sociales, de mujeres".

"Es un movimiento muy amplio y plural que tuvo la valentía y sabiduría de saber representar a lo que yo creo que es una mayoría social, no solamente en Rosario o en Santa Fe sino en toda la Argentina, que no está de acuerdo con este rumbo y que quiere algo distinto. Le pudimos ofrecer algo distinto y no fue una sorpresa pero sí fue una elección muy compleja: ayer le ganamos al intendente, al gobernador y al Presidente en el mismo día, en el mismo momento y en el mismo lugar", resumió.