Juan Manuel Urtubey: "La mayoría quiere un modelo de país diferente al que ofrece el Gobierno nacional"

El exgobernador de Salta entre 2007 y 2019, Juan Manuel Urtubey, aseguró en C5N que la mayor parte de la ciudadanía no elige la propuesta de país que pregona el presidente Javier Milei. Además, manifestó que los malos resultados del Partido Justicialista se debieron a la ausencia de unidad y la imposición de candidatos desde Buenos Aires.

"En Salta la mayoría elige seguir construyendo un destino que lo forjamos desde aquí y no se decide en otro lugar. Es importante que la gente elija representantes de su provincia y no delegados de un poder nacional", remarcó el dirigente en referencia a la intervención al PJ local, que generó un mal desempeño electoral: no logró ninguna banca de diputados y senadores de la provincia del Norte.



En tal sentido, Urtubey explicó su propuesta para el justicialismo: "Lo que pienso para Salta y proyectado para Argentina es que aquellos que tenemos un modelo de país parecido, podamos trabajar juntos y generar condiciones de unidad para que pueda permitir, dejando atrás pequeñas cuestiones sectoriales, una mirada de país done la justicia social, la inclusión y el desarrollo de los pueblos tenga un lugar".

En la entrevista con Daniela Ballester, el exdiputado entre 1999 y 2007 no mencionó a la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, aunque envió un mensaje: "Hay una enorme tarea de reconstrucción que tenemos que hacer entre todos (...) Entonces, hay que asumir con sinceridad una discusión. Vamos a dar una pelea porque la mayoría quiere un modelo de país diferente al que ofrece el Gobierno nacional. Si vamos a darle importancia, hay que construir un proceso de unidad. (...) Hay dos tercios de la población que te dice quiero ir por acá, pero las mezquindades hace que los dos tercios se dividan en varios pedazos y hace que un tercio te gane".