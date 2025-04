Durísimo rechazo de las empresas mayoristas a los aumentos de precios "injustificados"

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) presentó este jueves un durísimo comunicado contra los proveedores del mercado, respecto a las nuevas listas de precios que aparecieron esta semana con aumentos "injustificados" tras la liberación del cepo que anunció el gobierno de Javier Milei el viernes pasado. Pidió "evitar especulaciones" y además apuntó contra "costos ocultos" como los altos impuestos a nivel país.

La Cadam aseguró que, contrario a lo que han presentado algunas grandes empresas que abastecen al rubro de los alimentos, que la liberación del cepo cambiario "no representa una devaluación, sino la apertura positiva del mercado”.

En este sentido, marcaron que estas empresas ya venían operando con el dólar MEP o el Contado con Liquidación, los cuales incluso registraron una baja tras la apertura del dólar oficial, "lo que refuerza la idea de que no hay fundamentos para remarcar precios".

Remarcaron también que el nuevo tipo de cambio oficial "está orientado exclusivamente a personas físicas, por lo que no impacta directamente en las operaciones de las empresas".

Ante este escenario, Cadam hizo un "llamado a la responsabilidad" de todos los proveedores del mercado "para evitar distorsiones y especulaciones que sólo generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio".

"Costos ocultos"

Pero más allá del tipo de cambio, la Cámara puso el foco en lo que considera el "verdadero problema estructural de la economía argentina": la alta carga impositiva y una serie de “costos ocultos” que se trasladan directamente al precio de los productos.

“Cuando un consumidor compra una botella de vino o carne en un almacén o supermercado, el precio final incluye una serie de aportes y contribuciones obligatorias y 'solidarias' que se han venido recaudando desde hace más de 20 o 30 años”, detallaron.

Muchos de estos "cargos", se terminan acumulando a lo largo de toda la cadena comercial, desde el productor hasta el punto de venta, marcaron desde Cadam.

Estos "costos ocultos", que se trasladan al precio desde la industria al consumidor, son:

Por cada empleado de comercio:

Contribución Adicional Solidaria a la obra social por COVID-19, que se sigue cobrando hasta el día de hoy. La “contribución solidaria” hay que abonarla “tengan o no esa obra social”.

Aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Desde el año 2008 hay que aportarlo mensualmente, aunque el empleado no se capacite nunca.

Seguro obligatorio de retiro: se creó en octubre de 1991, y representa el 2,5% de la remuneración del trabajador. El 50% de lo recaudado se deposita en la cuenta individual del trabajador y el otro 50% va al sistema colectivo “solidario”. Para obtener el beneficio del retiro, el empleado debe tener aportados al menos 20 años.

Aporte al sindicato: se le descuenta al empleado esté afiliado o no. Implica el 0.5% del salario.

Desde la industria:

Aporte obligatorio al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA): Fue creado por la Ley 25.507 en el 2001.

Aporte a la COVIAR: obligatorio para la promoción del vino. Mediante la ley 25.849, promulgada en 2004, se crea la CORPORACION VITIVINICOLA ARGENTINA – COVIAR, para ejecutar el “Plan estratégico argentina vitivinícola 2020” (ndr: "Si no se paga, la bodega puede sufrir el bloqueo", expresaron).