Condenaron a 14 años de prisión al exdiputado libertario Germán Kiczka

El ex diputado Germán Kiczka fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que su hermano Sebastián recibió una pena de 12 años de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad y el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años.

Los fiscales de Misiones que investigaron al exdiputado misionero y a su hermano habían pedido este miércoles penas de 15 y 12 años, respectivamente, para los acusados.



Sebastián hizo uso de la palabra. Se refirió al "estrés" que vivió durante su detención y los traslados: "Me meten en una camioneta y le preguntaba a alguien que me diga qué pasaba, adónde íbamos y me llevan a Posadas". Detalló un trato inhumano de los agentes de seguridad.

"Perdí el trabajo, trabajaba en la pizzería con mi viejo. Perdí amigos. Pensar en tener una familia me parece una locura. '¿Cuándo vas a tener hijos?' me dice mi mamá. Vivo con mis viejos a los 47 años, no es nada lindo. Y ahora tengo problemas con la ley", relató sobre las consecuencias de sus adicciones.

En sus últimas palabras apuntó a la profesional que hizo la evaluación psicológica: "A la señora psicóloga, perito, que tenga más cuidado porque nos tuvo dos larguísimos días atacándonos con preguntas". Germán se negó a declarar.