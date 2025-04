El botón de “unirme” en WhatsApp no es una nueva modalidad de hackeo

Según pudo verificar la pagina "Chequeado", lo que circula de forma viral no es necesariamente una estafa. El botón de “unirme”, centrado en el chat, junto con el ícono de un parlante que se muestra en la imagen es el que aparece cuando se inicia un chat de audio grupal.

“Difundan! Hola a todos!!!! Les cuento que el grupo de mi familia había aparecido un icono verde en el mismo grupo y decía UNIRME (y usan una foto de algún integrante del grupo). si llega aparecer acá por favor no lo toquen es una nueva modalidad de hackeo!!!!, si nadie lo presiona a las horas siguiente se va solo estén atentos !!!!” (sic), dice una cadena que circula por WhatsApp.

“Nunca presione el botón de UNIRME. Es una nueva forma de hackeo en WhatsApp”, advierte la imagen viral.

Pero esto es falso. Lo que muestra la pieza viral es la captura de la invitación de un chat de audio grupal en WhatsApp en donde aparece el botón “unirme” en el centro de la conversación, junto con el ícono de un parlante. Excepto que le hayan robado la cuenta al usuario, el chat de audio es un mecanismo real y legítimo y no es en sí mismo una estafa.

Chat de audio: la función de WhatsApp para grupos

Según pudo verificar Chequeado, lo que circula de forma viral no es necesariamente una estafa. El botón de “unirme”, centrado en el chat, junto con el ícono de un parlante que se muestra en la imagen es el que aparece cuando se inicia un chat de audio grupal.

Para iniciar un chat de voz grupal, es necesario abrir el chat grupal, tocar el ícono en la esquina superior derecha de la pantalla y luego “iniciar chat de audio”.



Estos chats de audio no están disponibles en todos los grupos. Según explica WhatsApp en su sitio web, solo están disponibles para grupos de 33 a 256 personas.

Los miembros del grupo pueden silenciar mensajes y notificaciones de llamadas desde la página de información del grupo.

Los chats de audio finalizarán automáticamente cuando todos hayan salido del chat. También finalizarán si nadie se une a la primera o última persona del chat durante 60 minutos.

“Excepto que le hayan robado el WhatsApp al usuario y después lo quieran estafar, se trata de algo real y legítimo. Si sabés que es una llamada legítima de uno de tus contactos, el botón ‘unirme’, no tiene nada de peligroso en sí”, explicó a Chequeado Emiliano Piscitelli, especialista en Seguridad Informática.

“Lo importante es no tocar enlaces extraños, o no unirte si estás en un canal o con una persona que no conocés. Obviamente si hay duda, siempre confirmar por otro medio”, sumó el especialista.

Además, desde WhatsApp aseguraron a este medio que se trata de una desinformación. También precisaron que el cartel de “unirme” aparece para cualquier llamada grupal, sólo cambia mínimamente el estilo.

Por su parte, desde la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que depende del Ministerio Público Fiscal, aseguraron a Chequeado que no recibieron ninguna denuncia sobre el tema.