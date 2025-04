Javier Milei confirmó la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para competir en las elecciones bonaerenses

En medio de las negociaciones abiertas entre los referentes de La Libertad Avanza y el PRO para sellar una alianza de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, hoy lunes el presidente Javier Milei confirmó que su espacio y el partido amarillo competirán “juntos” contra el kirchnerismo en los comicios bonaerenses. "Nuestra intención es ganarles y sacarles el bastión kirchnerista por antonomasia", subrayó durante una entrevista radial.

La alianza electoral entre LLA y el PRO fue confirmada por el presidente Milei luego de la reunión que el viernes pasado mantuvieron su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto a Cristian Ritondo y Diego Santilli, referentes del espacio amarillo, en una clara señal de acercamiento entre las partes.

“Mientras vayan separados con el PR0, hay peligro de que vuelva el kirchnerismo...”, le planteó el periodista Luis Majui a Milei, en pleno reportaje para El Observador FM 107.9. De inmediato, el mandatario no dejó lugar a dudas y respondió con firmeza: "Eso no va a pasar, en la provincia de Buenos Aires vamos juntos".

En ese sentido, el economista se apoyó en la foto oficial que su hermana Karina se sacó días atrás junto a los diputados nacionales Ritondo y Santilli, el intendente del partido bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem, sobrino del ex presidente y primo de Martín Menem, actual titular de la Cámara de Diputados. “¿Usted no vio la última foto con mi hermana, Ritondo, Santilli, Lule, Pareja…? ¿Eso no demuestra que tenemos la voluntad de agarrar e ir a ganar la provincia de Buenos Aires todos juntos?“, señaló Milei en un tramo del reportaje.

Y en esa línea, insistió: “¿Usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? Estamos para ir y ganarle a los kukas en la provincia de Buenos Aires. Nuestra intención es ganarle y sacarles el bastión kirchnerista por antonomasia”.

A pesar de la reciente alianza que LLA y el PRO sellaron en territorio bonaerense, el presidente Milei sostuvo sus críticas contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien apuntó por ser uno de los principales responsables de la implementación del cepo cambiario que llegó a su fin hoy lunes, con el debut de la banda de flotación para mantener al dólar en un valor entre $1.000 y $1.400.

“Este cepo que se puso durante el final del Gobierno de Macri, con Hernán Lacunza -por entonces ministro de Economía-, generando un monstruo cambiario que además defaulteó la deuda en pesos. Recordemos que bajo el artilugio de reperfilamiento, Macri y Lacunza defaultearon deuda en pesos, algo verdaderamente inédito. Y que después el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz sea un juego de niños”, señaló.

“Hoy definitivamente hemos liberado el mercado de cambios, tal como lo habíamos prometido y sin especulación política”, celebró el mandatario.

De cara a los comicios legislativos en la ciudad de Buenos Aires, el presidente Milei también manifestó su apoyo a una posible unión de su partido con el PRO. No obstante, fue muy crítico con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, a quien acusó por desdoblar las elecciones y “violentar la posibilidad de un acuerdo”.

“Por el tema de la Ciudad también se generó mucho problema y están demonizando a mi hermana de una manera absolutamente injusta. Yo dije que vamos juntos en todos lados. Ahora bien, la pregunta es: ¿yo desdoblé las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Que explique Jorge Macri por qué desdobló. Y que dé una explicación seria, no echándole la culpa a inocentes y demonizando a mi hermana. Que explique por qué quiso subir los impuestos, por qué quiere sostener ese estado elefantiásico, por qué la Ciudad es una mugre…“, cuestionó el líder de LLA. Y en ese sentido, sentenció: “Acá el que decidió desdoblar y violentar la posibilidad de un acuerdo, para defender el reducto, fue Jorge Macri”.

“¿Ahora nosotros podemos avalar una suba de impuestos? Nosotros proponemos una agenda de reformas parecida a la que estamos haciendo en Nación, y la voltean. No hay voluntad de cambio en la Ciudad. No me corran con los eufemismos porque hablo y digo las cosas que hicieron. Hoy La Libertad Avanza es mucho más poderosa que el PRO“, destacó el mandatario.