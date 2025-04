“Fue una violación”: habló el abogado de la científica del Conicet

A pocos días del inicio del juicio en San Juan contra la científica del Conicet, su abogado aseguró que es lesbiana y que actuó en defensa propia. Cabe destacar que Luciana Teresita Bustos está acusada de matar a puñaladas a Marcelo José Amarfil en medio de un supuesto juego sexual.

En las últimas horas, en diálogo con Clarín, Néstor Olivera, el abogado de Bustos detalló: “Ella es lesbiana y está en pareja con una mujer desde hace cuatro años”. Y agregó: “Fue una violación, la redujo atándole las manos, se le tiró encima en el asiento del acompañante y eyaculó sobre el cuerpo de ella”.

En cuanto a la decisión de la científica del Conicet de no declarar, el abogado mencionó que no forma parte de ninguna estrategia legal. La defensa de Bustos intentará demostrar que actuó en legítima defensa y que no hubo una relación sexual consentida.

“Amarfil era el mejor amigo de Luciana y todo el recuerdo de lo que ocurrió le provoca demasiadas emociones. Por recomendación de su psiquiatra, ella no quiso hablar”, manifestó el letrado.

El juicio por el crimen ocurrido en la madrugada del 17 de enero de 2024 en San Juan, empezó este lunes y tiene a la científica acusada por el delito de “homicidio doloso doblemente agravado por el vínculo y por mediar alevosía". El tribunal podría condenarla a prisión perpetua si la encuentran culpable del crimen.