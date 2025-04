A un mes del temporal: "Parece haber vuelto todo la normalidad, pero las secuelas perduran"

Un vecino y un propietario de comercio. La misma zona, una de las más afectadas de la ciudad, los mismos problemas. Un mes después del temporal.

Gutavo Gaucci, propietario de Vivero Palihue, ubicado en Casanova y Fuerte Argentino, afirma que el estado de shock aún perdura.

"Lo viví desde adentro del local, porque mi casa está pegada. Al principio no tomé dimensión, intenté, como en lluvias anteriores, cubrir las puertas con bolsa de arena, que ya tenemos preparadas. En pocas horas la situación me desbordó y terminé en el techo del local", dijo Gaucci, quien lleva 27 años trabajando en un negocio familiar que se inició hace 52.

"Es muy lindo lugar, atractivo, parece turístico porque está el Paseo de las Esculturas y el parque cerquita. Hay mucho movimiento. Después de un mes parece haber vuelto todo la normalidad, pero las secuelas perduran", contó.

"El ruido de esa mañana retumba en mi cabeza en cada despertar. Fue una turbulencia de agua, miraba por la ventana y ya, pasadas las 8, había 30 o 40 centímetros de agua, todavía no entraba al negocio, estaba en el umbral. Con mi cuñado pusimos las bolsas de arena y tierra de contención en las puertas, pero el panorama era muy feo; el agua se veía negra", apuntó.

Ese viernes 7 de marzo, a las 8.40, resume, llegó el punto de inflexión; el caos.

"Empecé a entrar, cerré la puerta, reforcé con bolsas de adentro, pero el local ya era una pecera invertida. El agua golpeaba la vidriera, ya no hubo defensa. Miré hacia el arroyo, se había desbordado porque obstruido por unos troncos. Pasó una casilla flotando, los autos se amontonaron y la gente gritaba. Era una película de terror", graficó Gaucci.

"Estaba en el ojo de la tormenta. Entré en desesperación, no sabía qué agarrar o intentar salvar. En un momento siento que se despega la vidriera, se socava el piso y el volumen de agua creció por una ola que enviste embiste a las góndolas, las mueve y me arrastra al final del pasillo, donde puede hacer pie y subir a un mobiliario", remarcó.

"Empecé a trepar el paredón, subí al techo; veía cómo se destruía mi negocio y sólo pensaba en sobrevivir. las horas pasaron, pude bajar y filmar. Daban ganas de llorar", arremetió.

Las pérdidas, por suerte, según contó, fueron sólo materiales.

"Arrastró todo como si fuera un papelito, nada se pudo rescatar. Tenía 70 centímetros de barro, sólo quedó la silla giratoria. Hubo que arrancar de cero", contó.

"Desazón de ver lo mío y angustia viendo a los vecinos. Sacamos bateas de mercadería destruida. Lo que no esperaba nunca fue el acompañamiento de gente, la solidaridad. Muchos clientes llegaron al día siguiente, jóvenes ayudando, no los conocía. El agradecimiento es de por vida; me bancaron los proveedores, pero no todos pudieron salir a flote, el barrio está triste", aseguró.

A Gustavo le interesa saber cómo se va a actuar en materia de obras.

"No quiero atravesar por algo así nunca más. Se habla de hacer un canal paralelo o de retomar el proyecto del Puente Canessa. Espero se tome la decisión correcta, hay gente capacitada para hacerlo", puntualizó.

"La ayuda recibida fue de la gente. No sé a quién se le podrá pedir ayuda económica, si al municipio, al intendente, a las autoridades provinciales o nacionales por el daño sufrido. El local está abierto, pero se viene la época donde no se vende y hay que pagar sueldos. Espero se puedan conseguir créditos blandos, a largo plazo", concluyó.

Para Carlos, vecino de calle 11 del Abril al 800, la situación actual sigue siendo caótica.

"Estamos muy sensibles, enojados. Esto pasó por desidia, no sólo de la clase política. Acá hubo quejas de los animalistas cuando se quiso limpiar el arroyo. Yo pregunto: ¿querían salvar a las ratas? Todo es muy turbio, pero la gente la está pasando mal y cuando ya no se pueda más vamos a explotar todos juntos", sostuvo.