Tenis: Título para Salta en el Abierto de Catamarca

La legión salteña viajó a Catamarca para disputar el Abierto Nacional de Menores.

Fue el 4, 5 y 6 de abril, participaron en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

El domingo 6, Santiago Martínez se consagró campeón del Abierto de Catamarca en la categoría Sub 16, venciendo en la final a Luis Rodríguez (Jujuy) por 6/3 y 6/2.

Estos fueron los representantes salteños:

Sub 10 varones

🎾 Belisario Adet

🎾 Salvador Caram

Sub 12 varones

🎾 Fabrizio Páez

🎾 Ignacio Caram

🎾 Gerónimo Capuzzelo

Sub 14 varones

🎾 Andrés Pérez Yarad

🎾 Iván Acosta

🎾 Jaime Cardoner

🎾 Mateo Comas

🎾 Agustín Ferreyra

🎾 Benicio Fantini

Sub 16 varones

🎾 Ignacio de los Ríos

🎾 Santiago Martínez

🎾 Lucas Dean

🎾 Gerónimo Páez

🎾 Ignacio Gonza

Sub 16 mujeres

🎾 Emilia Páez

Sub 18 varones

🎾 Enzo Cil Ucci