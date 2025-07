La pelota del fútbol argentino vuelve a rodar con la primera fecha

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) da inicio este viernes al Torneo Clausura 2025, que definirá al segundo campeón del año en el fútbol argentino. El certamen se disputará en dos zonas con 15 fechas y cruces interzonales, repitiendo el formato del Apertura pero invirtiendo las localías.

El arranque se da en un contexto particular: con el mercado de pases aún abierto y a días de la participación de River y Boca en el Mundial de Clubes 2025. A esto se suman dos nuevas reglas que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) introdujo en las últimas horas.

El fixture de la fecha 1 del Torneo Clausura

Los partidos se jugarán entre el viernes 11 y el lunes 14 de julio. A continuación, el cronograma completo con horarios y canales de TV:



Viernes 11 de julio

15.30 | Aldosivi vs Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports

20.00 | Talleres vs San Lorenzo (Zona B) – ESPN Premium

Sábado 12 de julio

16.00 | Rosario Central vs Godoy Cruz (Zona B) – TNT Sports

18.30 | Huracán vs Belgrano (Zona A) – ESPN Premium

18.30 | Gimnasia vs Instituto (Zona B) – TNT Sports

20.45 | Racing vs Barracas Central (Zona A) – ESPN Premium

Domingo 13 de julio

14.15 | Sarmiento vs Independiente (Zona B) – TNT Sports

16.30 | Atlético Tucumán vs San Martín (SJ) (Zona B) – TNT Sports

16.30 | Independiente Rivadavia vs Newell’s (Zona A) – ESPN Premium

18.45 | Argentinos Juniors vs Boca Juniors (Zona A) – ESPN Premium

21.00 | River Plate vs Platense (Zona B) – TNT Sports

Lunes 14 de julio

16.30 | Deportivo Riestra vs Lanús (Zona B) – TNT Sports

19.00 | Banfield vs Defensa y Justicia (Zona A) – ESPN Premium

21.15 | Vélez vs Tigre (Interzonal) – TNT Sports

21.15 | Unión vs Estudiantes (Zona A) – ESPN Premium