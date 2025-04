Escándalo entre Demichelis y una figura de Monterrey en el vestuario: qué pasó

Martín Demichelis se encuentra en la cuerda floja en el Monterrey. Luego de un positivo 2024 en el que consiguió ser subcampeón de la Liga MX, en este 2025 no está logrando encontrar el rumbo y los resultados no lo acompañan. En las últimas semanas quedó eliminado de la Concachampions en octavos de final ante Vancouver Whitecaps y el pasado domingo cayó como local contra Tijuana, uno de los combinados más débiles del campeonato mexicano que estaba último hasta esa fecha.

La relación con la hinchada atraviesa su peor momento y desde la dirigencia del club le dieron un ultimátum días atrás por el cual, si no vence a Guadalajara este sábado, casi con seguridad darán por terminado su ciclo como entrenador. Como si no tuviera ya suficientes presiones encima, a 48 horas del duelo crucial frente a la Chivas, trascendió que tuvo un incidente durante un entrenamiento con uno de sus principales referentes del plantel: Sergio Canales.

Según informó el diario local Récord, Micho y el volante español, capitán de los Rayados, tuvieron un muy fuerte intercambio verbal en el que el futbolista le cuestionó sus tácticas y le habría dicho: "Tú diriges a dedo", tras lo cual el DT le habría replicado: "No nos has aportado nada en defensa, en ataque, ni en las prácticas". Luego de la discusión, el mediocampista pateó una puerta de vidrió, provocándose una herida cortante por la cual debieron darle 10 puntos de sutura.

Ante el escándalo que se generó al conocerse este episodio, Demichelis fue abordado por la prensa a la salida del club después del entrenamiento del jueves. "Ustedes pueden ponerle el título que quieran. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse, y en todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario siempre hay intercambio de opiniones. Yo no soy autoritario. A mí me gusta opinar, me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones y crecer… Las opiniones las respeto", declaró el DT al respecto desde la ventanilla su auto.

Este viernes, Monterrey publicó un comunicado oficial en sus redes y plataformas digitales acerca de este incidente, en el que informó la situación de Canales y avisó que se verá su evolución para evaluar si podrá jugar o no el sábado. No hubo ninguna mención respecto de la discusión con Demichelis, pero los posteos de llenaron de comentarios de hinchas indignados con el episodio y que piden la salida del entrenador.