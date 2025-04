River se prepara para el debut en la Copa Libertadores: Marcelo Gallardo mantiene varias dudas en la formación

Tras el empate 2-2 ante Rosario Central que dejó un sabor amargo, River se prepara para el esperado debut en la Copa Libertadores 2025. El plantel viajará el martes por la tarde a Lima, ciudad en la que el miércoles desde las 21.30 se medirá ante Universitario de Perú por la primera fecha del Grupo B.

El encuentro por el torneo continental puede ser una buena oportunidad para que el Millonario mejore su desempeño y despegue definitivamente. El entrenador Marcelo Gallardo buscará poner lo mejor que tiene a su disposición, aunque podría perder a Giuliano Galoppo. El mediocampista volvió a jugar el sábado ante el Canalla después de una inactividad de algunas semanas por una lesión muscular y terminó el partido con una molestia en la misma zona.

Todo indica que el Muñeco terminará de definir el equipo titular casi sobre la hora. En la defensa, es segura la vuelta de Paulo Díaz, por lo que Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta esperarán en el banco de suplentes.

El colombiano Kevin Castaño podría tener su primera oportunidad como titular en el mediocampo, aunque el DT también podría inclinarse por Rodrigo Aliendro para acompañar a Enzo Pérez en el mediocampo.

En tanto que, ante la baja de Galoppo, Gallardo analiza diversas opciones: el juvenil Ian Subiabre, autor de un gol ante Rosario Central, podría estar de arranque. La otra alternativa es que Sebastián Driussi acompañe a Miguel Borja en el ataque. Aunque Facundo Colidio podría tener el alta después de haber sufrido un desgarro en su aductor derecho, su lugar estaría en el banco de suplentes.

La probable formación de River vs Universitario de Perú

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Rodrigo Aliendro, Maxi Meza, Franco Mastantuono; Sebastián Driussi o Ian Subiabre y Miguel Borja.

La agenda de River en la Copa Libertadores 2025

Miércoles 2/4, a las 21: vs Universitario de Perú (V)

Martes 8/4, a las 21.30: vs Barcelona de Ecuador (L)

Miércoles 23/4, a las 21.30: vs Independiente del Valle (V)

Jueves 8/5, a las 21.30: vs Barcelona de Ecuador (V)

Jueves 15/5, a las 21.30: vs Independiente del Valle (L)

Martes 27 de mayo, a las 21.30: vs Universitario de Perú (L)