Ricardo Lorenzetti: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto"

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se refirió este viernes a la situación de su par Manuel García Mansilla, luego de que el Senado de la Nación rechace el pliego con su designación en comisión firmado por el presidente Javier Milei. "Es una decisión personal que él estará evaluando", refirió al evitar opinar sobre si el magistrado debería renunciar o no a su cargo, aunque lanzó: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto".

“Yo no puedo opinar porque son temas jurídicos. Primero, el doctor García Mansilla es una persona honorable, que está trabajando con nosotros y él es el que va a opinar sobre esto. Va a decir 'bueno yo considero que voy a continuar o no voy a continuar'. Es una decisión personal que él estará evaluando", señaló Lorenzetti ante la consulta concreta sobre si el flamante supremo debería renunciar o no.



En el mismo sentido, aclaró que "la Corte institucionalmente en este momento no tiene ningún tema judicial para opinar. Nosotros no damos opiniones sobre temas controvertidos en la radio. Lo que tenemos que hacer es si hay un expediente, un escrito y ahí opinamos. Por ahora no tenemos nada concreto y si hay daremos una opinión”.

Luego analizó que "es más una decisión personal y que cada uno obviamente tienen que decidir", aunque deslizó que en su lugar "yo nunca aceptaría ser designado por decreto".

Previo a sus referencias sobre García Mansilla, Lorenzetti intentó llevar tranquilidad a la ciudadanía en una entrevista con Radio Mitre, al señalar que "la Corte es una institución mucho más allá y mucho más importante que las personas que la integramos”.

“Nosotros estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias y vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones que lógicamente circulan. Es importante dar tranquilidad de que la Corte está funcionando y va a seguir funcionando”, sumó.