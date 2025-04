Milei dijo que Argentina readecuará su legislación para atenuar el impacto de los aranceles de Trump

El presidente Javier Milei brindó este jueves un discurso en la American Patriots Gala, un evento en Mar-a-Lago donde se esperaba un encuentro con Donald Trump, en el que anunció que Argentina readecuará su legislación para atenuar el impacto de los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos.

Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado fue reconocido durante la cena con un premio entregado por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue.

"Nuestra agenda de reformas continúa porque nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo", advirtió el mandatario durante el discurso que pronunció, con un fondo de enorme banderas estadounidenses detrás, vestido de traje y luciendo un moñito en el cuello.

Luego, adelantó que "la Argentina va a avanzar en readecuar la normativa de manera que cumpla con los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocos elaborados por el presidente Donald Trump".

También anunció que "en el marco del TIFA, vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos para que fluyan más libremente entre nuestras dos naciones".

Además, destacó que su Gobierno lleva cumplidos "nueve de los 16 requerimientos necesarios" y anunció que ya instruyó a la Cancillería y a la Secretaría de Comercio para "avanzar en el cumplimiento de los requerimientos restantes".