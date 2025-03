Comenzó el juicio a los hermanos Kiczka: el revelador audio que compromete a los acusados

El juicio contra el exdiputado puertista Germán Kiczka y su hermano Sebastián comenzó con la exposición de las pruebas que los vinculan con la tenencia y distribución de material de abuso infantil.

Durante la primera audiencia, se detallaron los elementos reunidos en la investigación, que incluyen registros de conversaciones privadas y archivos de contenido ilegal hallados en los dispositivos electrónicos de los acusados.

Entre las pruebas presentadas, se destacaron mensajes intercambiados en plataformas de mensajería, donde los imputados hablaban sobre la obtención y distribución de material de explotación infantil. Asimismo, el análisis de los dispositivos secuestrados reveló la presencia de cientos de archivos con contenido explícito, así como registros que indicarían su difusión.

El proceso judicial continuará con la presentación de más pruebas y testimonios clave, que ayudarán a determinar la responsabilidad de los acusados en los delitos imputados.

Comenzó el juicio a los hermanos Kiczka: el revelador audio en la primera audiencia

Según lo revelado, en un diálogo con un usuario identificado como "Agata1000", el hermano del diputado puertista dice “me bajé una app para ver nenitas de 12 años” y su interlocutor le responde “vos me pasaste una vez uno que tenía como 7, que le dejaron el orto así”

Mientras que en otro diálogo, el acusado afirma “quiero la de 14. No sé cómo siempre zafo y mirá que me cogí menores”.

“Hay Dios me tengo que sacar esta adicción a las menores, pero es que me gustan, y cuando quiero me atiendes en el baño, me siento en la barra como las nenitas cuando van a visitarme y te hago dibujar y jugar con plastilina”, se lee en otro chat atribuido a Sebastián.

Vale recordar que en uno de los dispositivos se secuestraron 319 archivos multimedia con contenido MASI en los que se puede ver a niños y niñas de corta edad, de menos de 13 años, siendo abusados sexualmente de diferentes maneras.