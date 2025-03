Luis Caputo insistió en que el préstamo del FMI será de u$s20 mil millones

El ministro de Economía brindó una entrevista en la que afirmó que "la primera cuota es importante porque el Banco Central está muy descapitalizado" y marcó que "esto no tiene nada que ver con acuerdos anteriores". Además, expresó que "de ninguna manera el dólar se va a disparar".

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el monto acordado de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es de u$s20 mil millones, aunque reconoció que el Gobierno continúa las negociaciones por las condiciones del desembolso. Además, aseguró que "de ninguna manera el dólar se va a disparar".

En diálogo con LN+, Caputo reiteró que la Argentina acordó un préstamo de u$s20 mil millones del FMI y remarcó la importancia del primer desembolso: "Nos llevó tiempo convencerlos. Ahora tiene que ir a aprobación del Board. Los u$s20 mil millones son el total del paquete, ahora está cómo se desembolsa eso, que es parte de la negociación que estamos terminando. La primera cuota del desembolso es importante porque el Banco Central está muy descapitalizado".



"Es cierto cuando se dice que no hay precedente en que el FMI haga un desembolso inicial. Pedimos más porque en un acuerdo tradicional, el FMI hace esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas fiscales y monetarios, cosa que ya hicimos. Ya hicimos todo", agregó en esta línea.

En tal sentido, se refirió a las condiciones de la Argentina y cuestionó al gobierno de Alberto Fernández: "Decimos que puede haber no haber precedentes pero tampoco los hay del FMI firmando un acuerdo con un país que hizo los ajustes y más que el FMI tradicionalmente pide. Esto no tiene nada que ver con acuerdos anteriores. Ya veníamos de un acuerdo del Gobierno anterior, que estaba completamente caído porque no cumplieron ninguna meta".